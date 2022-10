Pressfocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa uporał się z kontuzją, którą leczył od stycznia tego roku. Juventus powinien mieć Włocha do dyspozycji już niedługo.

Massimiliano Allegri może mieć powody do zadowolenia

Juventus zawodzi w sezonie 2022/2023. Turyńczycy mają małe szansa na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Massimiliano Allegri i spółka muszą zadbać o to, aby zakwalifikować się do przyszłej edycji tych rozgrywek. W chwili obecnej jest tą wątpliwe, ponieważ do czwartej w tabeli Romy, tracą sześć punktów.

Kryzys formy w Juventusie jest spowodowany między innymi tym, że kontuzję od stycznia leczy Federico Chiesa. Włoch rehabilitował się i wracał do formy po tym, jak zerwał więzadło krzyżowe. Jego stan zdrowia był coraz lepszy, dzięki czemu 24-latek mógł trenować z młodzieżowym zespołem Bianconerich.

Juventus w tym roku ma przed sobą jeszcze mecz z: Benficą, PSG, czy Interem. Nie należy jednak wykluczać, że Chiesa zaliczy kilka minut już w najbliższej kolejce Serie A przeciwko Empoli. Świetnie poinformowany Gianluca Di Marzio przekazał, że Chiesa ma dostać powołanie na piątkowy mecz. Jednocześnie do dyspozycji Allegriego wciąż nie są kontuzjowani Paul Pogba i Kaio Jorge, czy Angel Di Maria.

