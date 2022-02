Poważna kontuzja pomocnika Juventusu. Może oznaczać dla niego koniec sezonu

PressFocus Na zdjęciu: Weston McKennie

Długa przerwa w grze prawdopodobnie czeka pomocnika Juventusu Westona McKenniego. To konsekwencja kontuzji, której doznał podczas wtorkowego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Villarreal na Estadio de la Ceramica.

Pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów Villarreal – Juventus zakończyło się remisem 1:1

Poważnej kontuzji w tym meczu nabawił się pomocnik Starej Damy Weston McKennie

Czarny scenariusz przewiduje, że 23-latek będzie wyłączony z gry do końca sezonu

Dramat Westona McKenniego

Weston McKennie wtorkowe spotkanie rozpoczął w wyjściowym składzie Juventusu, ale nie dotrwał na murawie do końcowego gwizdka sędziego. W 81. minucie musiał zostać zmieniony przez Denisa Zakarię po tym, jak nabawił się kontuzji.

Po zakończeniu meczu trener Starej Damy Massimiliano Allegri potwierdził, że reprezentant Stanów Zjednoczonych został przewieziony do miejscowego szpitala na badanie rentgenowskie. Juventus na razie nie przekazał oficjalnych informacji w sprawie stanu zdrowia zawodnika, ale według Sky Sport Italia, McKennie doznał złamania drugiej i trzeciej kości śródstopia w lewej nodze.

Według włoskiej telewizji przerwa w grze 23-letniego piłkarza potrwa co najmniej dwa miesiące, a niewykluczone, że McKennie w tym sezonie nie pojawi się na murawie. To fatalna wiadomość dla Massimiliano Allegriego, który regularnie stawiał na środkowego pomocnika, czego potwierdzeniem jest rozegranie przez niego 28 spotkań w obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach.

Wtorkowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów zakończyło się remisem 1:1. Do rewanżowego pojedynku Juventusu z Villarreal dojdzie za trzy tygodnie w Turynie. Z kolei w najbliższym ligowym meczu Stara Dama zmierzy się w sobotę z Empoli.

