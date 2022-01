fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Fiorentiny

Dusan Vlahović jeszcze tej zimy ma zmienić barwy klubowe. 21-latek za blisko 75 milionów ma zasilić szeregi Juventusu. Kibice Starej Damy są wniebowzięci. Tymczasem fatalnych nastrojów nie ukrywają fani Violi, którzy kolejny raz na przestrzeni ostatnich kilku lat stracą zawodnika na rzecz znienawidzonego przez nich klubu.

Dusan Vlahović zostanie wkrótce nowym napastnikiem Juventusu

Serb w związku z przeprowadzką do odwiecznego rywala Fiorentiny popadł kibicom tej ekipy

W sieci pojawiły się zdjęcia z wylgarnymi hasłami na transparentach w kierunku 21-latka

Vlahović stał się persona non grata we Florencji

Dusan Vlahović dołączy do Federico Bernardeschiego i Federico Chiesy, którzy we Florencji nie są już mile widziani. Żadnej radości w kibica klubu ze Stadio Artemio Franchi nie wzbudza fakt, że ta ekipa zarobi na sprzedaży Serba łącznie blisko 75 milionów euro.

Gdy tylko światło dzienne ujrzały wiadomości dziennikarze Fabrizio Romano o tym, że 21-latek porozumiał się z Juventusem w sprawie warunków indywidualnych, to tifosi Violi postanowili dać upust swoim emocjom, wywieszają transparenty z obraźliwymi hasłami w kierunku Vlahovicia. “Same gole nie wystarczą, aby zdobyć szacunek. Vlahović, ty gów***ny garbusie” – czytamy na jednym z nich.

Tajemnicą Poliszynela jest to, że serbski napastnik we Florencji nie może czuć się już bezpiecznie. W tej kwestii szalikowcy Violi też wyrazili swoje zdanie. “Twoi ochroniarze nie uratują Ci życia. To dla Ciebie koniec, cyganie” – brzmią hasła na kolejnym transparencie.

Vlahović w ekipie z Turynu ma być brakującym ogniwem dla Massimiliano Allegriego. Nie od dzisiaj wiadomo, że Włoch bardzo chciał mieć w składzie swojego zespołu klasycznego napastnika. Wygląda na to, że będzie nim właśnie Serb, który w tym sezonie ligi włoskiej zaliczył 17 trafień.

