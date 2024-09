Wielkie wyróżnienie dla Urbańskiego. Jest wśród najlepszych

AFLO/Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański w jedenastce kolejki Serie A

Kacper Urbański okazał się jednym z największych odkryć poprzedniego sezonu wśród polskich piłkarzy. Zawodnik, który dotąd pozostawał szerzej nieznany, z impetem zadebiutował w rozgrywkach Serie A, zyskując znaczącą liczbę szans na grę w zespole będącym sensacją włoskiej ligi. W sezonie 2023/24 Urbański rozegrał 25 meczów dla Bolognii, notując przy tym jedną asystę.

Niemniej na początku tego sezonu młody reprezentant Polski miał pewne problemy z przebiciem się na stałe do pierwszego składu zespołu przejętego przez Vincenzo Italiano. Przed ostatnim meczem z Monzą miał na swoim koncie tylko 20 minut. Jednak ostatnie ligowe spotkanie sporo zmieniło, bowiem 20-latek bardzo dobrze zaprezentował się w meczu Serie A i do tego zdobył swojego pierwszego gola na seniorskim poziomie we Włoszech.

To oczywiście nie uszło uwadze mediów, które zdecydowały się na umieścić Kacpra Urbańskiego w jedenastce kolejki ligi włoskiej. Statystyczny portal “Sofascore” wystawił mu notę 8 w skali od 1-10, co pozwoliło znaleźć się wśród najlepszych graczy 5. kolejki Serie A. Co ważne, jest to jedyny piłkarz Bolognii.

