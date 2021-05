Zinedine Zidane według doniesień Tuttossport wciąż może objąć stery w Juventusie przed startem nowego sezonu. Francuz wydaje się, że wkrótce zakończy swoją przygodę z Realem Madryt. Kolejnym etapem w karierze trenerskiej 48-latka miałaby być Serie A.

Zidane może szukać nowych wyzwań

Zinedine Zidane ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z Realem Madryt, do którego wrócił w marcu 2019 roku. Francuz po powrocie do ekipy ze stolicy Hiszpanii wygrał z nią mistrzowski tytuł, a w tym sezonie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Utytułowany szkoleniowiec ma też szansę na wywalczenie mistrzostwa La Liga z Królewskimi w tej kampanii.

Po osiągnięciu kolejnego celu realny scenariusz zakłada, że Zidane szukałby nowych wyzwań, a takim bez wątpienia byłaby możliwość pracy w lidze włoskiej, gdzie są już tacy trenerzy jak Antonio Conte, Jose Mourinho, czy Claudio Ranieri. Trenerzy doświadczeni i z sukcesami. Sprawdzenie się w takim gronie mogłoby być ciekawym doświadczeniem dla Zizou.

Popularny turyński dziennik sportowy przekonuje, że Zidane jest jednym z kandydatów do objęcia sterów nad Juventusem, Warto zaznaczyć, że Francuz w przeszłości grał z powodzeniem w szeregach Starej Damy. Z turyńską ekipą wygrał dwa razy mistrzostwo Serie A, Puchar Interkontynentalny oraz Superpuchar Europy.

🚨 ¿REENCUENTRO ZIDANE-CR7?



🗞️🇮🇹 'Tuttosport' asegura que "ZIDANE PUEDE VOLVER A LA JUVE".



😏 Hablan de "ATRACCIÓN FATAL".



Nos vemos a las 15:10 en #JUGONES. pic.twitter.com/OnHy4c4GR6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2021

Kłopotem mogą być żądania finansowe

Zidane, chcąc dołączyć do Juve, musiałby jednak zdecydowań się na obniżenie swoich oczekiwań finansowych. Mistrz świata z 1998 roku w szeregach Realu zarabia rocznie 12 milionów euro, mogąc też liczyć na trzy miliony euro premii. Dla turyńskiego klubu to jednak zbyt duża suma. Tym bardziej że Juventus wciąż ma na kontrakcie Maurizio Sarriego, który rocznie inkasuje 6,5 miliona euro.

Nie od dzisiaj wiadomo jednak, że Zidane jest trenerem wymarzonym dla Andrei Agnelliego, który jest zwolennikiem warsztatu trenerskiego Francuza. Zidane jako szkoleniowiec Realu Madryt wygrał trzykrotnie Ligę Mistrzów, dwa razy mistrzostwo Hiszpanii, dwa razy Superpuchar Hiszpanii, dwa razy Superpuchar Europy i dwukrotnie Klubowe Mistrzostwa Świata.