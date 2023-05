AC Milan pokonał w niedzielny wieczór Juventus w roli gościa (1:0) w meczu 37. kolejki Serie A. Tymczasem po spotkaniu trener Rossonerich wskazał, co jest potrzebne, aby mediolańczycy wrócili na szczyt.

AC Milan po raz trzeci z rzędu awansował do Ligi Mistrzów

Trener Stefano Pioli przyznał, że jego zespół potrzebuje wzmocnień

Rossoneri zakończą sezon ligowy starciem przeciwko Hellas Werona

“Plany transferowe zależą od oczekiwań”

AC Milan wywalczył już awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec Czerwono-czarnych pozwolił sobie natomiast na szczerą wypowiedź.

– Oczywiście dostaliśmy o wiele więcej z Ligi Mistrzów, niż się spodziewaliśmy. Byliśmy rozczarowani, że zostaliśmy wyeliminowani przez Inter w półfinale. Nasza podróż okazała się jednak lepsza, niż ktokolwiek się spodziewał – powiedział Stefano Pioli cytowany przez Football Italia.

– Jednocześnie w Serie A nie spisaliśmy się tak dobrze, jak oczekiwaliśmy. A mimo to po raz trzeci z rzędu zakwalifikowaliśmy się do Ligi Mistrzów. Nawet nie wiem, jak długo to się nie działo – kontynuował Włoch.

– Po raz pierwszy próbowaliśmy naprawdę rywalizować w dwóch rozgrywkach i w niektórych momentach mieliśmy problemy, to prawda. Teraz natomiast cieszymy się zwycięstwem przeciwko Juventusowi i kwalifikacją do Ligi Mistrzów – zaznaczył Pioli.

– To był dziwny sezon z kilku powodów. Przez kilka miesięcy byliśmy bez głównego bramkarza, niektórzy zawodnicy pojechali na mundial, a ta przerwa w środku sezonu była dla wszystkich nietypowa. Powrót do formy zajął trochę czasu – zaznaczył trener Rossonerich.

– Plany transferowe zależą od oczekiwań i tego, co chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy walczyć o Scudetto i bardziej udany występ w Lidze Mistrzów, to oczywiście kadra musi zostać wzmocniona – przekonywał Pioli.

– Potrzebujemy solidnych zawodników, aby awansować. Nie obchodzi mnie, czy zawodnik jest młody, czy nie. Potrzebujemy więcej opcji – podsumował opiekun Milanu.

