Trener Interu skomentował ważne zwycięstwo

W niedzielny wieczór Inter przekonująco pokonał Lazio (3:1) w 22. kolejce Serie A. Zwycięstwo dla Nerazzurich oznacza awans na fotel lidera. Antonio Conte zaraz po meczu skomentował wysiłek swoich podopiecznych i w końcu pochwalił Erkisena, który po przybyciu do Włoch nie miał łatwego początku.

Fascynująca walka o Scudetto

Szanse Juventusu na wywalczenie 10 mistrzostwa z rzędu powoli wydają się być nierealne. Patrząc na obecną dyspozycję ekip z Mediolanu niespodziewany wyścig po Scudetto toczy się właśnie w Lombardii. Inter od początku sezonu deptał po piętach lokalnemu rywalowi, aż w końcu wykorzystał potknięcie Rossonerich i przeskoczył ich w tabeli. Dla zespołu Conte to duże osiągnięcie. Przypomnijmy, że jego drużyna najpierw w słabym stylu odpadła z Ligi Mistrzów, a jeszcze niedawno na własne życzenie pożegnała się z Pucharem Włoch. Zatem jedyną szansą na powiększenie klubowej gabloty są rozgrywki ligowe.

Conte, człowiek od rzeczy niemożliwych

Kiedy rozpoczyna się mecz, Antonio Conte już stoi przy linii bocznej i kibicuje swoim zawodnikom, jakby sam był jeszcze jednym z nich. Ciągłe wskazówki, reprymendy, czy pochwały to chleb powszedni włoskiego trenera. W piłkarskim środowisku znany jest z wybuchowego charakteru, ale i wiary w sukces, nawet gdy większość spisuje jego team na straty. W Interze odnalazł swój drugi dom. Scalił drużynę po niepowodzeniach i nie zapomniał, że Nerazzuri na Scudetto czekają 10 lat. Teraz stanął przed wielką szansą na skrócenie dominacji Starej Damy, która rok po roku deklasowała swoich rywali w walce o mistrzostwo kraju. Po meczu Conte nie krył zadowolenia z awansu na pierwszą pozycję w tabeli: To był nasz cel, goniliśmy Milan od jakiegoś czasu. Zrobiliśmy to dziś wieczorem, pokonując znakomity zespół, taki jak Lazio, któremu gratuluję woli walki. Zwycięstwo potwierdza, że ​​dobrze sobie radzimy. Dla nas musi to być punkt wyjścia, a nie punkt docelowy – skomentował awans na fotel lidera trener Interu Mediolan.

Eriksen zagrał jeden ze swoich lepszych meczów we Włoszech

Antonio Conte po raz pierwszy od przybycia Eriksena na San Siro pochwalił jego postawę na boisku: Dziś trudno jest komuś szczególnie pogratulować. Brawa dla wszystkich, łącznie z Christianem, który zaczyna rozumieć, czego od niego chcemy. Jego występ był doskonały. Jest na właściwej drodze. Każdy musi poczuć się bohaterem – dodał 51-latek

W dodatku trener Nerazzurich odniósł się również do problemów Duńczyka jakie towarzyszyły mu w Mediolanie: Miał duże problemy z zaaklimatyzowaniem się. Nie był w stanie tak łatwo zrozumieć naszej taktyki. We Włoszech jest większa intensywność niż w jego poprzedniej lidze. Próbujemy różnych rzeczy i myślę, że rozegrał dobry mecz w obu połowach. Teraz twardo stąpa po ziemi i z pewnością dla nas stanowi dodatkową broń. Jestem spokojny o Eriksena – wyjaśnił Conte.