Wiele wskazuje na to, że Victor Osimhen zostanie na kolejny sezon w Napoli. Wszystko za sprawą olbrzymim oczekiwań dotyczących kwoty wykupu. Prezydent mistrza Włoch zasugerował, że tylko jeden klub byłby w stanie kupić Nigeryjczyka.

fot. Imago/Gribaudi Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen poprowadził w zeszłym sezonie Napoli do mistrzostwa Włoch

Nigeryjczykiem interesują się najmocniejsze kluby w Europie

Aurelio De Laurentiis sugeruje, że tylko PSG stać na przeprowadzenie takiego transferu

Gwiazda zostaje w Neapolu

Victor Osimhen błysnął formą w sezonie 2022/2023. Łącznie zgromadził 31 bramek oraz 5 asyst, prowadząc przy tym Napoli do długo wyczekiwanego mistrzostwa Włoch. Sam Nigeryjczyk zgarnął koronę króla strzelców dla najskuteczniejszego zawodnika w Serie A.

Azzurri od początku byli nastawieni na zatrzymanie swojego gwiazdora, oczekując za niego ogromnych pieniędzy. Zainteresowania nie brakuje – w swoich szeregach chcą go takie ekipy, jak Manchester United, Bayern Monachium, Chelsea czy Paris Saint-Germain. Aurelio De Laurentiis sugeruje, że tylko paryżanie byliby w stanie przeprowadzić tak kosztowną transakcję.

– Jedyny klub, którego stać na Victora Osimhena to Paris Saint-Germain. Jeśli Nasser Al-Khelaifi chce wysłać ofertę opiewającą na 200 milionów euro, to poczekamy i zobaczymy, co się wydarzy – mówi prezydent włoskiego klubu.

Wcześniej De Laurentiis przekonywał, że Osimhen rozpocznie kolejny sezon w Napoli. Wyjątkiem byłaby właśnie sytuacja, w której jeden z zainteresowanych klubów oferuje gigantyczną kwotę, przekraczającą 150 milionów euro.

