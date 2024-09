AC Milan pokonał Venezię 4:0. W jednej z sytuacji doszło do niewielkiego zamieszania z rzutem karnym. Otóż etatowy strzelec, Christian Pulisic, nie podszedł do jedenastki, a zrobił to Tammy Abraham. Anglik w rozmowie z mediami wyjaśnił całą sytuację.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

Tammy Abraham: Leao bardzo zależało, żebym to ja podszedł do piłki

Sobotnie zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek zamykało spotkanie na San Siro, w którym AC Milan podejmował Venezię. Spotkanie zakończyło się pogromem. Podopieczni Paulo Fonseki pokonali beniaminka Serie A rezultatem aż 4:0.

Podczas meczu doszło do niewielkiego zamieszania. Dla „Rososnerich” został podyktowany rzut karny w 29. minucie. Chwilę wcześniej Milan również miał jedenastkę, którą zamienił na gola Christian Pulisic. Tym razem jednak do jedenastki podszedł niespodziewanie Tammy Abraham, który oczywiście pokonał Jesse Joronena.

Angielski napastnik w pomeczowej rozmowie z mediami wyjawił, o co chodziło w całej sytuacji. Tammy Abraham zdradził, że to Rafael Leao nalegał na jego podejście do rzutu karnego, choć etatową wykonawcą jedenastki jest Christian Pulisic.

– Rzut karny? To Pulisic jest podstawowym wykonawcą rzutów karnych, ale Leao bardzo zależało, żebym to ja podszedł do piłki. Miło jest mieć w drużynie takich kolegów, którzy chcą dla ciebie jak najlepiej – powiedział Tammy Abraham, cytowany przez serwis „acmilan.com.pl”.

Podopieczni Paulo Fonseki już w najbliższy wtorek zagrają przed własną publicznością w Lidze Mistrzów. „Rossonerich” będzie czekało trudne zadanie. Ich przeciwnikiem bowiem będzie Liverpool.

