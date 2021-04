Andrea Pirlo nie spełnił jak na razie pokładanych w nim nadziei i z końcem sezonu może pożegnać się z Juventusem. Władze Starej Damy mają już nawet wytypowanego konkretnego jego następcę. W powrocie na tron drużynie z Allianz Stadium miałby pomóc bardzo dobrze znany w Turynie Massimiliano Allegri.

Juventus. Przyszłość Pirlo pod znakiem zapytania

Juventus już dawno pożegnał się z nadziejami na obronę mistrzowskiego tytułu. Na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu zespół z Turynu traci aż 13 punktów do prowadzącego Interu Mediolan. Jakby tego było mało, realny jest scenariusz, w którym Starej Damy w zabraknie w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna Andrei Pirlo zajmuje dopiero czwarte miejsce w tabeli i ma na koncie tyle samo punktów co piąty AC Milan.

Niczym dziwnym w tej sytuacji są pytania o przyszłość Pirlo na trenerskiej ławce Juventusu. Według niektórych źródeł 41-letni trener miałby zachować posadę, jeżeli Stara Dama zakwalifikuje się do rozgrywek Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, ale biorąc pod uwagę to co stało się z Maurizio Sarrim w poprzednim sezonie, nikt w takie zapewnienia już nie wierzy.

Juventus zdecydowany na Allegriego

Tymczasem SportMediaset informuje, że władze Juventusu są wręcz zdecydowane na zmianę na stanowisku trenera i sięgnięcia po sprawdzone rozwiązanie. Takim miałby być powrót do Juventusu Massimiliano Allegriego, który cały czas pozostaje bez pracy, odkąd w czerwcu 2019 roku pożegnał się ze Starą Damą.

W Turynie są przekonani, że powrót szkoleniowca, który poprowadził drużynę do pięciu mistrzowskich tytułów z rzędu, jest w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem. Trzeba jednak w tym miejscu podkreślić, że Juventus mocno różni się od zespołu, z którym żegnał się Allegri. Dlatego też można spodziewać się, że 53-letni trener będzie oczekiwał od władz klubu wzmocnień podczas letniego okna transferowego.