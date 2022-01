fot. PressFocus Na zdjęciu: Andrij Szewczenko

Andrij Szewczenko nie notuje udanego czasu w Genoi jako trener. Kolejne przegrane spotkania Rossoblu sprawiły, że sternicy ekipy z Genui zaczęli zastanawiać się nad przyszłością Ukraińca w klubie. W poniedziałek odbyło się zebranie z zarządu dotyczące przyszłości 45-latka.

Andrij Szewczenko otrzymał podbno ostatnią szansę od władz Genoi

Ukrainiec poprowadzi genueńczykó w starciu z Milanem w Pucharz Włoch

W przypadku porażki z Czerwono-czarnymi realny scenariusz zakłada zwolnienie 45-latka

Szewczenko wkrótce wolny, prezes PZPN skorzysta z okazji?

Andrij Szewczenko objął stery nad Genoą w listopadzie minionego roku. Jak na razie prowadził Czerwono-niebieskich w 10 meczach. Zaliczył w nich tylko jedno zwycięstwo, trzy remisy i aż sześć porażek. Tym samym zespół z Genui plasuje się na przedostatnim miejscu w tabeli Serie A.

La Gazzetta dello Sport twierdzi, że władze klubu w trakcie specjalnej poniedziałkowej narady podjęli decyzję, aby nie zwalniać trenera. Tym samym Szewczenko poprowadzi Genoę w spotkaniu Coppa Italia, które odbędzie się już 13 stycznia.

Jeśli genueńczycy zaliczą jednak kolejną porażkę, to realny scenariusz zakłada, że Ukrainiec w najbliższy weekend nie poprowadzi już Genoi w boju ligowym przeciwko Fiorentinie. W gronie kandydatów na następcę Szewczenki wymienia się Davide Ballardiniego i Rolando Marana, którzy w przeszłości prowadzili genueńczyków i mają nadal ważny kontrakt z klubem.

Ukraiński trener to natomiast jeden z kandydatów do pracy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes PZPN do 19 stycznia ma podjąć decyzję w sprawie wyboru następcy Paulo Sousy, który poprowadzi Biało-czerwonych w barażu z Rosją o awans na mundial w Katarze.

Czytaj więcej: Dramat piłkarza Juventusu. Potwierdził się czarny scenariusz

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin