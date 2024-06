Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Nesta

Włochy: nowe twarze na szczycie Serie A

Sezon 2023/24 w piłce klubowej dobiegł końca. Teraz najlepsi piłkarze Starego Kontynentu przygotowują się do zbliżającego się Euro 2024. Oczywiście nie oznacza to, że za ich “plecami” nic się nie dzieje. Cały czas trwają prace, które mają za zadanie przygotować drużyny do kolejnych rozgrywek.

Zmiany kadrowe to jeden z aspektów przygotowań. Nie tylko zawodnicy zmieniają miejsce pracy, ale także trenerzy. Nicolo Schira zdradza, że w tym tygodniu w Serie A powitamy kilku nowych szkoleniowców. Lista liczy sześć nazwisk:

Thiago Motta – Juventus (kontrakt do 30 czerwca 2027 roku)

Paulo Fonseca – AC Milan (2026 i opcja na kolejnych 12 miesięcy)

Marco Baroni – Lazio (2026)

Paolo Vanoli – Torino (2026 i opcja na kolejnych 12 miesięcy)

Alessandro Nesta – Monza (2025 i opcja na kolejnych 12 miesięcy)

Paolo Zanetti – Verona (2025 i opcja na kolejnych 12 miesięcy)

Dwa z trzech klubów, które poprzedni sezon zakończyły na podium, dokona wymiany trenerów. Tylko Inter, a więc mistrz kraju, pozostanie pod rządami tego samego szkoleniowca, Simone Inzaghiego.

Najdłuższy kontrakt podpisze Thiago Motta, który w Juventusie ma pracować przynajmniej trzy lata. Z kolei Paulo Fonseca i Paolo Vanoli otrzymali dwuletnie umowy, ale w przypadku spełnienia konkretnych warunków mogą pozostać na stanowisku trzy sezony.