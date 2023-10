Wojciech Szczęsny nie planuje jeszcze żegnać się z Juventusem. Ma nadzieję, że uda się przedłużyć kontrakt do 2025 roku. Klub zamierza najpierw zabezpieczyć przyszłość innych zawodników.

fot. Imago/Nicolò Campo Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Obecny kontrakt Wojciecha Szczęsnego wygasa w połowie 2025 roku

Polski bramkarz chciałby związać się z klubem z Turynu przynajmniej do 2026 roku

Stara Dama jest otwarta na negocjacje, jednak najpierw chce dogadać się z innymi graczami

Szczęsny będzie kontynuował przygodę z Juventusem?

Wojciech Szczęsny już kilkukrotnie przyznawał, że nie zamierza zbyt długo grać w piłkę, a decyzja o przejściu na emeryturę nie jest wcale tak odległa. Po przyszłorocznych Mistrzostwach Europy planuje zakończyć reprezentacyjną karierę. Jego przygoda z Juventusem może natomiast potrwać nieco dłużej.

Obecny kontrakt Szczęsnego obowiązuje do połowy 2025 roku. Nie ulega wątpliwościom, że jest on niekwestionowanym numerem jeden w bramce Starej Damy, a jego dyspozycja w ostatnich tygodniach budzi podziw wśród kibiców oraz sztabu szkoleniowego. Polski bramkarz nie chce jeszcze wynosić się z Turynu i pragnie podpisać nową umowę, która będzie ważna do 30 czerwca 2026 roku.

Trudno powiedzieć, jak w tej sprawie zachowa się Juventus. Media sugerują, że jest gotów przystąpić do negocjacji ze Szczęsnym, natomiast wcześniej ma zamiar zabezpieczyć przyszłość innych zawodników.

