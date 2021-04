Szczęsny stracił zaufanie Pirlo. Nie zagra w hicie

Wszystko wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny stracił zaufanie trenera Juventusu Andrei Pirlo. Bramkarza reprezentacji Polski zabrakło bowiem w podstawowym składzie na środowe zaległe spotkanie z Napoli.

Słaba forma Szczęsnego

Wojciech Szczęsny do tej pory regularnie bronił bramki Juventusu w ligowych spotkaniach, tylko od czasu do czasu ustępując w niej miejsca Gianluigemu Buffonowi. W ostatnim czasie 30-letni Polak nie prezentował jednak najlepszej formy, co potwierdziło również ostatnie derbowe spotkanie z Torino. Mecz zakończył się remisem 2:2, a Szczęsny nie uniknął błędów przy obu straconych bramkach.

Jeszcze podczas wtorkowej konferencji prasowej Andrea Pirlo zapewnił, że Szczęsny może liczyć na jego zaufanie i wystąpi przeciwko Napoli. – Szczęsny zagra, ponieważ po złym występie zawsze jest chęć rehabilitacji – mówił Pirlo. Od tego czasu szkoleniowiec najwyraźniej jednak zmienił zdanie, bowiem w ogłoszonym przez klub składzie Polaka zabrakło. Szansę gry przeciwko Napoli otrzyma 43-letni Gianluigi Buffon.

Szczęsny w obecnym sezonie wystąpił łącznie w 31 spotkaniach Juventusu, w tym w 23 ligowych. Z kolei Buffon rozegrał 10 meczów, w tym pięć w Serie A.

Środowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:45. Od pierwszej minuty na murawie zobaczymy innego reprezentanta Polski – Piotra Zielińskiego, na którego zdecydował się postawić trener Napoli Gennaro Gattuso.

Juventus Turyn Remis SSC Napoli 2.00 3.60 3.65 2.01 3.73 3.75 2.01 3.73 3.75 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 7. kwietnia 2021 18:31 .

