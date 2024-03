Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Juventus przegrał 0:1 z Lazio

Było to spotkanie 30. kolejki Serie A

Wojciech Szczęsny nie krył rozgoryczenia

Wojciech Szczęsny rozgoryczony po porażce z Lazio

Juventus w tym sezonie Serie A przez długi czas szedł łeb w łeb z Interem Mediolan. Natomiast ostatnie tygodnie nie są aż tak udane dla Bianconerich, co poskutkowało spadkiem na 3. miejsce w tabeli. Obecnie Stara Dama traci do lidera 17 punktów, zaś do drugiego Milanu sześć oczek.

W 30. kolejce Serie A Juventus przegrał 0:1 z Lazio. Decydującą bramkę zdobył Marusić, który do siatki trafił w doliczonym czasie gry. Po spotkaniu rozczarowania nie krył Wojciech Szczęsny.

– Scudetto było marzeniem, a nie celem. Odebrało nam to energię, ale nie powinno być usprawiedliwieniem dla negatywnych wyników. Każdy, kto nie wierzy w Scudetto i nie radzi sobie z presją, nie może grać w Juve. Jeśli nie wierzy, to lepiej grajmy w piłę na podwórku – powiedział bramkarz, którego cytuje serwis JuvePoland.