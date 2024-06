SSC Napoli wyczekuje oferty za napastnika

Według "La Gazzetta dello Sport", pomimo licznych spekulacji i plotek krążących wokół przyszłość Victora Osimhena, , do SSC Napoli nie wpłynęła żadna oferta za napastnika. Nigeryjczyk jest na celowniku m.in. PSG i Arsenalu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

SSC Napoli nie otrzymało ofert za Victora Osimhena

Victor Osimhen od 2020 roku jest zawodnikiem SSC Napoli, do którego trafił z Lille za blisko 80 milionów euro. Szybko potwierdził swoją skuteczność na włoskich boiskach. Jego dynamiczna gra, niesamowita szybkość i instynkt strzelecki sprawiły, że stał się jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym.

Jak się okazuje, Napoli musi zmierzyć się z nieoczekiwanym problemem, ponieważ pomimo powiązań z Arsenalem, Chelsea, Paris Saint-Germain, nie wpłynęła żadna oferta za 25-letniego snajpera. Osimhen w zeszłym roku otrzymał olbrzymią pensję wynoszącą 10 milionów euro, ale pod warunkiem, że będzie mógł odejść tego lata. Z tego też powodu do kontraktu dodano klauzulę odstępnego, która wynosi 120-130 mln euro, przy założeniu, że klub z Premier League chętnie skorzysta z szansy na pozyskanie reprezentanta Nigerii.

Jak zauważa “La Gazzetta dello Sport”, chociaż pojawiło się zainteresowanie Osimhenem ze strony wspomnianych klubów, żaden nie raczył przedstawić poważnej propozycji i nie zasiadł do stołu, by negocjować warunki przeprowadzki. Fabrizio Romano sugeruje nawet, że Chelsea nigdy tak naprawdę nie była zainteresowana 25-latkiem, ponieważ nie pasuje do profilu napastnika, którego szukają w Londynie.

Co istotne, prezydent klubu Aurelio De Laurentiis nie szuka następny Osimhena, dopóki nie będzie wiedział, że Osimhen odchodzi. Utrzymanie króla strzelców Serie A z sezonu 2022/23 na dłużej, to także duży problem finansowy. Napoli po zajęciu 10. lokaty nie zagra w europejskich pucharach i nie ma zamiaru płacić sowitej pensji. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.