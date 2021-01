Drugie ligowe zwycięstwo z rzędu odniosła w poniedziałkowy wieczór Spezia Calcio. Beniaminek tym razem pokonał na własnym stadionie 2:1 Sampdorię Genua, co pozwoliło mu oddalić się od strefy spadkowej.

W roli faworyta do meczu przystępowali goście z Genui, którzy przystępowali do niego podbudowani ostatnią wygraną 2:1 z Interem Mediolan. Drużyna Bartosza Bereszyńskiego, który po raz kolejny wystąpił od pierwszej minuty, tym razem zagrała zdecydowanie słabiej. Spezia wyszła w tym meczu na prowadzenie w 20. minucie po strzale Claudio Terziego, ale już cztery minuty później do wyrównania doprowadził Antonio Candreva. Przed przerwą wynik nie uległ już zmianie. W drugiej połowie obejrzeliśmy tylko jednego gola. W 61. minucie rzut karny wykorzystał M’Bala Nzola i zapewnił swojej drużynie bardzo ważne trzy punkty.

