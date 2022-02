fot. PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

ACF Fiorentina pokonała na wyjeździe Spezię (2:1) w ostatnim meczu 25. kolejki Serie A. Po 799 dniach kolejnego gola w lidze włoskiej strzelił Krzysztof Piątek. Wygraną drużynie Vincenzo Italiano zapewnił z kolei Sofiane Amrabat.

Trzech polskich piłkarzy zagrało w starciu Spezia – Fiorentina

W szeregach gospodarzy całe zawody zaliczyli Jakub Kiwior i Arkadiusz Reca

Krzysztof Piątek spędził na boisku 79 minut, marnując rzut karny i rehabilitując się golem przed przerwą

Spezia – Fiorentina: Piątek dał coś extra

ACF Fiorentina przystępowała do potyczki z ekipą ze Stadio Alberto Picco w roli faworyta. Podopieczni Vincenzo Italiano mieli za sobą cenne zwycięstwo nad Atalantą (3:2) w Pucharze Włoch. Krzysztof Piątek w tym starciu zdobył dwie bramki, co miało wpływ na to, że reprezentant Polski zaczął poniedziałkowe zawody w wyjściowym składzie. Spezia natomiast miała nadzieję na kontynuowanie passy bez porażki.

Już w 16. minucie zrobiło się gorąco w polu karnym gospodarzy. Zamieszany w ten chaos był Arkadiusz Reca, który sprokurował rzut karny dla rywali. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Piątek, ale bramki nie zdobył. 26-latek zrehabilitował się jednak tuż przed końcem pierwszej części spotkania, gdy strzałem z bliska zmusił do kapitulacji golkipera rywali.

Pierwszy gol Krzysztofa Piątka w barwach ACF Fiorentiny w Serie A! 🔫🔫



Polak dobrze odnalazł się w polu karnym i odpalił pistolety! 🔥 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/GSLIe10l2g — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 14, 2022

Po zmianie stron Spezia dała radę zdobyć bramkę na 1:1. Kevin Agudelo po błędzie Sofiane Amrabata doprowadził do wyrównania. Marokańczyk sprawił jednak, że to Fiorentina przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. Amrabat wykorzystał podanie Arthura Cabrala w 89. minucie i po strzale sprzed pola karnego dał cenne trzy punkty Violi.