fot. PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

SSC Napoli nie wykorzystało okazji do wygrania mistrzostwa Włoch w niedzielę

Drużyna ze Stadio Diego Armando Maradona podzieliła się punktami w starciu z Salernitaną

Szkoleniowiec lidera ligi włoskiej po spotkaniu udzielił ciekawego komentarza

“Brakuje nam ostrości i jakości”

SSC Napoli zremisował w niedzielnym meczu 32. kolejki Serie A z Salernitaną. Azzurri pierwsi zdobyli bramkę, ale nie potrafili utrzymac korzystnego wyniku do końca. Ostatecznie podzielili się punktami w derbowym starciu (1:1). Po meczu w swoim stylu na temat krytyki głos zabrał szkoleniowiec teamu ze Stadio Diego Armando Maradona.

– Jest tylko jeden sposób na uniknięcie krytyki w tym sporcie. Jaki? Nie zostawać trenerem. Nie martwcie się, na dachach czekają profesjonalni płatni zabójcy, żeby do Ciebie strzelić! – mówił żartobliwie Luciano Spalletti cytowany przez Football Italia.

– Dla mnie to nie problem, robisz to, co musisz, a jedynym celem jest wygranie ligi. Kiedy masz mecze takie jak dzisiaj, musisz częściej grać za obroną rywala. Jeśli są przygwożdżeni do tyłu, do linii bocznej wciąż pozostaje około 10 jardów i jest to miejsce, w którym można znaleźć i wycofać się – kontynuował Włoch.

– Obecnie brakuje nam ostrości i jakości, które mieliśmy na początku sezonu. Podobnie jak w maratonie, ostatni kilometr jest najtrudniejszy – zaznaczył Spalletti.

Czytaj więcej: Neapol musi poczekać na świętowanie, wywrotka tuż przed metą [WIDEO]