Hit 26. kolejki Serie A zakończył się po myśli gospodarzy

Napoli wygrało po pięknym trafieniu Chwiczy Kwaracchelii i bramce głową Amira Rrahmaniego

Co po ostatnim gwizdku powiedział Spaletti?

“Jest niezwykłym graczem”

– Bardzo trudno było pokonać naszych rywali, to solidna i agresywna drużyna – zaczął Luciano Spalletti, który oceniał pojedynek Napoli – Atalanta. – Byliśmy dobrzy pod względem intensywności, a następnie Kvara pokazał swoją ogromną jakość. Zdobył bramkę podobną do Maradony. To była akcja, która zaczęła się w głębi pola, dzięki świetnemu odzyskaniu piłki przez Zambo Anguissę, następnie dzięki kontynuacji przez Osimhena, a później dzięki waleczności Chwiczy, który jest niezwykłym graczem w pojedynkach jeden na jednego. Spalletti obserwował z podziwem i opowiadał o tym, jak Kwaracchelia sprawia obrońcom kłopoty „nigdy nie dając do zrozumienia, czy pójdzie w prawo, czy w lewo, a potem strzela z precyzją i mocą”.

– Zwycięstwo w tym meczu było bardzo ważne dla zespołu – powiedział trener Azzurrich. – Chcemy sięgnąć gwiazd i zrobimy wszystko, aby to osiągnąć. Reakcja po przegranej z Lazio była właściwa. Jeśli będziemy utrzymywać taką mentalność, możemy być spokojni – zakończył Spaletti.

