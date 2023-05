Diego Simeone łączony jest z nowymi klubami. Obecny szkoleniowiec Atletico zapewnia, że pozostanie w Madrycie do wygaśnięcia kontraktu. Później jednak może kontynuować swoją karierę trenerską we Włoszech.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Diego Simeone

Diego Simeone jest związany z Atletico Madryt kontraktem do 2024 roku

Nie ma szans, aby Argentyńczyk rozstał się z Los Rojiblancos wcześniej

Kolejnym krokiem może być dla niego praca we Włoszech

Simeone poprowadzi zespół Serie A?

Początek obecnego sezonu nie ułożył się po myśli Diego Simeone. Atletico Madryt zaliczyło kilka wpadek, wypisując się z walki o mistrzostwo Hiszpanii. Ponadto, skompromitowało się w Lidze Mistrzów, kończąc fazę grupową na ostatnim miejscu. Wówczas przyszłość argentyńskiego szkoleniowca stanęła pod znakiem zapytania.

Po mistrzostwach świata Los Rojiblancos zdołali ustabilizować formę i mogą zakończyć ligowy sezon nawet na drugim miejscu w tabeli. Simeone zapewnia, że pozostanie w klubie do wygaśnięcia kontraktu, czyli do 2024 roku. Później natomiast może czekać go wyprowadzka z Madrytu i praca w nowym otoczeniu. 53-latek zdradza, że realną opcją są Włochy, gdzie w szczególności marzy o Interze Mediolan lub Lazio. W przeszłości występował w obu ekipach jako piłkarz.

Nie wiem jak długo jeszcze będę mógł trenować, mam 53 lata. Kolejne 5? Z pewnością jest to stresująca praca. Ale wtedy myślę, że kilka dni wakacji zawsze wystarczyło, by sprawić, że będę chciał wrócić na boisko. Murawa jest dla nas jak narkotyk.

– Często spotykam kibiców Interu i Lazio, którzy proszą mnie o powrót. Kto wie? Na pewno by mi się podobało. Mam jeszcze rok kontraktu z Atletico. Zobaczymy, co się stanie – wyznał Simeone.

Zobacz również: Bellingham przekonany do odejścia. Borussia proponowała mu gigantyczne zarobki