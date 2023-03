CO ZA GOL "KVARADONY"! 😳🔥



✨ Gruzin zatańczył z obrońcami Atalanty Bergamo, by później huknąć pod poprzeczkę! ⚽️ MUSICIE TO ZOBACZYĆ! 😍 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/AzPErGNKEV