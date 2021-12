Pressfocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Na sobotę zaplanowano trzy starcia 18. kolejki Serie A. Na początek AS Roma zdziwiła świat, kiedy wysoko pokonała Atalantę. Co więcej, Juventus odniósł ważne zwycięstwo z Bolonią. Wojciech Szczęsny zachował czyste konto. Natomiast Łukasz Skorupski nie miał już tyle szczęścia, ale pomimo puszczenia dwóch goli, dzielnie bronił dostępu do własnej bramki.

Rzymianie wysłali jasny sygnał, Juventus kontynuuje serię

Rywalizacja w Bergamo kapitalnie rozpoczęła się dla AS Romy. Bramka Abrahama otworzyła wynik meczu już po minucie. Dlatego, rzymianie lepiej czuli się przy piłce i jeszcze przed upływem drugiego kwadransa podwyższyli prowadzenie. Tymczasem Atalanta złapała kontakt tuż przed przerwą, gdy Cristante wpakował piłkę do własnej siatki. Po godzinie rywalizacji Orobici byli blisko, by doprowadzić do remisu. VAR potwierdził jednak spalonego przy strzale Zapaty. Gdy nikt się tego nie spodziewał, Giallorossi odjechali rywalom po pięknych trafieniach Smallinga i Abrahama w końcówce.

Z kolei Juventus poprawił nastroje po wpadce w Wenecji. Stara Dama wypunktowała Bolonię i zasłużenie zgarnęła komplet punktów. W dodatku Wojciech Szczęsny zachował czyste konto. W ekipie gospodarzy dobrze spisywał się Łukasz Skorupski. Młodszy z Polaków miał więcej pracy i gdyby nie jego interwencje, Bologna mogła przegrać zdecydowanie wyżej.

Wyniki i gole 18. kolejki Serie A

Atalanta – Roma 1:4 (1:2)

Cristante OG (46′) – Abraham (1′, 82′), Zaniolo (27′), Smalling (72′)

Bologna – Juve 0:2 (0:1)

– Morata (8′), Cuadrado (69′)

Cagliari – Udinese 0:4 (0:2)

– Makengo (4′), Deulofeu (45′, 69′), Molina (50′)

Aktualna tabela Serie A