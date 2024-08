Lukaku gotowy na obniżkę pensji w klubie Serie A

Romelu Lukaku wyraził chęć dołączenia do Napoli. Belg również zgadza się na obniżkę swojej pensji po ewentualnej przeprowadzce do Włoch - twierdzi włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Koni De Winter i Romelu Lukaku

Lukaku gotów na finansowy kompromis, by trafić do Napoli

Romelu Lukaku chce ponownie występować pod wodzą Antonio Conte w SSC Napoli, nawet jeśli oznacza to obniżenie jego pensji. Jak donosi “La Gazzetta dello Sport”, belgijski napastnik jest gotów obniżyć swoje roczne wynagrodzenie z 7,5 mln euro do 6 mln euro, by spełnić swoje marzenie o grze w barwach Partenopei.

Negocjacje między Napoli a Chelsea trwają już od wielu tygodni. Włosi złożyli ofertę w wysokości 25 mln euro plus 5 mln euro w formie premii za transfer Lukaku. Lecz The Blues oczekują minimum 43 mln euro.

Reprezentant Belgii latem odrzucił wcześniej oferty z Aston Villi, która była w stanie spełnić wymaganą kwotę. Jednakże Lukaku wyraźnie wyraził swoje pragnienie dołączenia do Napoli i czeka teraz na zielone światło od The Blues. 31-latek poprzedni sezon spędził w AS Romie w ramach wypożyczenia, zdobywając 13 bramek i notując trzy asysty w 32 meczach Serie A.

We włoskim klubie ważą się również losy Victora Osimhena, który nie zagrał w żadnym meczu w ramach przygotowań do nowego sezonu Serie A. Nigeryjczyk pozostaje w kręgu zainteresowań Chelsea.