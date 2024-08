Casemiro na sprzedaż. Man Utd znalazł następcę w PSG

Manchester United interesuje się sytuacją Manuela Ugarte z PSG. Jak informuje Fabrizio Romano, Czerwone Diabły liczą na pozyskanie kogoś do środka pola.

Źródło: Fabrizio Romano / Men in Blazers

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Man Utd chce transferu pomocnika. Na radarze Manuel Ugarte

Letnie okno transferowe jest bardzo intensywne w wykonaniu Manchesteru United. Oficjalnie na Old Trafford przenieśli się Leny Yoro z Lille oraz Joshua Zirkzee z Bologni. Ponadto już niebawem ma nastąpić ogłoszenie dwóch kolejnych zawodników. Będą to Matthijs de Ligt i Noussair Mazroui, którzy w momencie publikacji wciąż są piłkarzami Bayernu.

Jak się okazuje, to nie koniec planów transferowych Czerwonych Diabłów. Fabrizio Romano na łamach podcastu Men In Blazers poinformował, że kolejnym celem Manchesteru United jest pozyskanie środkowego pomocnika. Przede wszystkim ma być to defensywna opcja, bo na tej pozycji Casemiro oraz Scott McTominay nie gwarantują odpowiedniej jakości.

– Oczekuje się czegoś w środku pola. Głównym celem, wymarzonym celem, pozostaje Manuel Ugarte, który jest uważany za idealnego wewnętrznie. Ale tutaj głównym problemem jest cena – wyznał Fabrizio Romano.

Manuel Ugarte rzeczywiście od kilku tygodni jest łączony z transferem na Old Trafford. Jednak PSG wyceniło zawodnika na zawrotne 60 milionów euro, co dla wielu klubów wydało się przesadzoną kwotą. Paryżanie chcą otrzymać za Urugwajczyka tyle samo, ile zapłacili za niego w 2023 roku Sportingowi CP. Sytuacja może się zmienić, gdy Man Utd wreszcie sprzeda niechcianego Casemiro.

