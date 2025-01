Roma rozmawia z nowym trenerem. To on może zastąpić Ranieriego

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Claudio Ranieri

Farioli idealnym kandydatem do pracy w Romie

AS Roma w pierwszej części sezonu mierzyła się z dużymi problemami. Przede wszystkim, co chwilę dochodziło do zmiany szkoleniowca, co nie wpływało pozytywnie na atmosferę w klubie. Rozgrywki ligowe z Wilkami rozpoczął Daniele De Rossi, później stery przejął Ivan Jurić, a dwa miesiące po nim zatrudniony został Claudio Ranieri. Doświadczony włoski taktyk to jednak opcja tymczasowa, a w kuluarach trwają poszukiwania nowego trenera, który rozpocznie pracę od przyszłego sezonu.

Najnowsze informacje opublikowane przez La Gazzetta dello Sport sugerują, że zarząd wytypował swojego faworyta. Ma nim być Franceso Farioli, czyli obecny trener Ajaksu Amsterdam. Włoch uważany jest za idealnego kandydata do pracy na Stadio Olimpico.

Co ciekawe w ostatnim czasie miało dojść do spotkania na linii Roma – Farioli. Podczas rozmów miała zostać omówiona potencjalna strategia na przyszłość. Problem jednak w tym, że Farioli ma ważną umowę z Ajaksem, więc Roma musiałaby zapłacić za jego wykup.

Farioli dał się poznać światu bliżej w poprzednim sezonie, gdy z powodzeniem pracował w OGC Nicei. Z francuskim klubem zajął 5. miejsce, dzięki czemu zespół z Lazurowego Wybrzeża wywalczył awans do fazy ligowej Ligi Europy.

Aktualnie wraz z Ajaksem walczy o mistrzostwo Holandii. Po 19. kolejkach Eredivisie jego zespół zajmuje 2. miejsce z dorobkiem 45 punktów. Do lidera, czyli PSV Eindhoven tracą tylko jeden punkt.