Real zapomniał o Daviesie. Trzy nowe opcje na liście życzeń

Peter Schatz / Alamy, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies i Carlo Ancelotti

Davies to przeszłość, Real ma nowych kandydatów na liście życzeń

Real Madryt przez wiele miesięcy dążył do transferu nowego lewego obrońcy. Wymarzonym wzmocnieniem Florentino Pereza było zakontraktowanie Alphonso Daviesa. Kanadyjczyk w ostatnim czasie nie potrafił się określić, lecz na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że zostanie w Bayernie Monachium. W związku z tym Królewscy muszą znaleźć nowy cel transferowy na lato.

Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Z informacji portalu Fichajes wynika, że na liście życzeń znalazły się nazwiska trzech zawodników. Real Madryt w celu wzmocnienia pozycji lewego obrońcy zastanawia się nad transferem Theo Hernandeza, Andrei Cambiaso lub Miguela Gutierreza.

Theo Hernandez w przeszłości miał już epizod w Realu. W 2017 roku zamienił Atletico na Los Blancos w zamian za 24 miliony euro. Wielkiej kariery na Santiago Bernabeu nie zrobił i dwa lata później został sprzedany do Milanu, gdzie gra aż do dziś. Kwota transferu w przypadku Francuza miałaby wynieść ok. 70-80 milionów euro.

Innym kandydatem jest obrońca Juventusu – Andrea Cambiaso. Włoch notuje fantastyczny sezon, co przyciąga wielu zainteresowanych. Natomiast finalizacja transferu nie będzie łatwa, ponieważ faworytem do pozyskania młodego piłkarza wydaje się być Manchester City.

Ostatnia opcja zamiast Alphonso Daviesa to Miguel Gutierrez z Girony. Hiszpan idealnie wpisuje się w styl gry Carlo Ancelottiego, co czyni go atrakcyjną opcją dla Realu Madryt. Warto dodać, że 23-latek to wychowanek Los Blancos. Podczas pobytu w Gironie poczynił znaczący progres, który nie uszedł uwadze prezydentowi klubu.