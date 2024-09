AS Roma w środę poinformowała o rozstaniu z Daniele De Rossim. Tego samego dnia "Giallorossi" przedstawili następcę Włocha. Nowym szkoleniowcem został Ivan Jurić, który związał się z klubem umową do końca sezonu.

Oficjalnie: Ivan Jurić nowym szkoleniowcem AS Romy

W środowe popołudnie Internet obiegła zaskakująca informacja. Otóż AS Roma w oficjalnym komunikacie poinformowała o zakończeniu współpracy z Daniele De Rossim. Klub zdecydował się na rozstanie ze swoją legendą po kiepskich wynikach na początku sezonu. „Giallorossi” bowiem po czterech kolejkach Serie A mają na koncie tylko trzy zdobyte punkty.

AS Roma kilka godzin później przedstawiła nazwisko następcy Daniele De Rossiego. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformował kibiców, że nowym szkoleniowcem został Ivan Jurić. Chorwat od czerwca pozostawał bez klubu, po tym jak dobiegła końca jego przygoda z Torino.

Na początek AS Roma zapewniła Ivanowi Juricowi tylko krótkotrwały kontrakt. Obowiązuje on bowiem do końca obecnego sezonu. Historia pokazała, że nawet tymczasowy trener ma szansę na stałe zatrudnienie w rzymskim klubie. A idealnym tego przykładem jest… Daniele De Rossi.

Ivan Jurić przez całą swoją dotychczasową karierę trenerską jest związany z Włochami. Chorwat jako pierwszy szkoleniowiec do tej pory prowadził Crotonę, Genoę, Hellas Veronę i Torino. Teraz 49-latek spróbuje swoich sił w znacznie większym klubie, jakim jest AS Roma.

