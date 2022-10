PressFocus Na zdjęciu: Franck Ribery

Franck Ribery opublikował na swoim instagramowym profilu film, w którym poinformował o przejściu na emeryturę. Francuz cierpiał na problemy zdrowotne i uznał, że w wieku 39 lat najlepiej będzie odwiesić buty na kołek.

Franck Ribery poinformował o zakończeniu kariery w wieku 39 lat

W sobotę kibice Salernitany będą mieli okazję, by godnie pożegnać gwiazdę

Francuz ma na koncie mnóstwo osiągnięć, zdobytych głównie w barwach Bayernu Monachium

“Przyszedł na mnie czas”

O tym mówiło się już od jakiegoś czasu. Franck Ribery postanowił zakończyć piłkarską karierę w wieku 39 lat. Francuz miał liczne problemy zdrowotne ze swoim kolanem. Nawracający uraz irytował byłą gwiazdę Bayernu Monachium na tyle, że zdecydował się na publikację wideo na swoim profilu na Instagramie.

“Drodzy przyjaciele i fani, chciałem zrobić ten krótki filmik, by poinformować Was, że przyszedł czas, bym przeszedł na emeryturę od futbolu. Z wami i waszym wsparciem mogłem spełnić moje marzenie i dziękuję wam za to z głębi serca. Fakt, że byłem w stanie grać na wysokim poziomie przez niemal 20 lat i mieć taką karierę, wynika po części z tego, że nawet w trudnych czasach, zawsze byliście ze mną. Daliście mi siłę, by przeżyć tę niesamowitą przygodę. Ale dzisiaj, pomimo wysiłku, jaki włożyłem w ostatnich trzech miesiącach, ból w kolanie tylko się pogorszył. Lekarze nie mają wątpliwości. Nie mam wyboru. Muszę przestać grać.

Przestanę zatem być profesjonalnym piłkarzem. To koniec pięknego rozdziału w moim życiu, ale to też czas, by podziękować wszystkim, bez których nie byłbym tym, kim jestem. Po pierwsze, mojej rodzinie. Bez was nic nie byłoby możliwe. Oczywiście, piłkarzom i trenerom, z którymi dzieliłem wspaniałe momenty i niesamowite osiągnięcia. Nie mogę zapomnieć o menedżerach i sztabach klubów, gdzie miałem szansę występować. To koniec mojego rozdziału jako piłkarza, ale to nie koniec mojej profesjonalnej historii. Możecie być tego pewni. Więc zobaczymy się na początku tego nowego rozdziału. Kocham was i jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia niebawem” – możemy usłyszeć od 39-latka.

Ribery – jeden z najlepszych skrzydłowych swego pokolenia

Ribery ma za sobą spektakularną karierę. Wygrał Ligę Mistrzów, dziewięć mistrzostw Niemiec i 13 innych trofeów z Bayernem Monachium. W 2013 roku UEFA wybrała go Graczem Roku, choć po Złotą Piłkę sięgnął Cristiano Ronaldo. Od września 2021 roku występował w barwach Salernitany. Klub poinformował, że kibice pożegnają Francuza podczas sobotniego meczu ze Spezią.

🤴𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐤 ♾️



🇱🇻 𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 ❤️



Domani allo Stadio “Arechi” prima di Salernitana – Spezia Franck Ribery saluterà i tifosi granata.@FranckRibery #Ribery #macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/hX0D4w3pNl — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) October 21, 2022

Czytaj więcej: Odmieniona Barcelona dała impuls. Xavi wyciągnie wnioski?

Salernitana Spezia 2.05 3.50 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2022 14:03 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin