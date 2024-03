Adrien Rabiot ma kontrakt ważny z Juventusem do końca czerwca tego roku. Jednocześnie w mediach pojawiły się doniesienia o możliwym powrocie 28-latka do Paris Saint-Germain. Sam zainteresowany zabrał głos na ten temat.

Cały czas niejasna jest przyszłość Adriena Rabiot

Zawodnik odniósł się ostatnio do medialnych spekulacji na swój temat

Francuz łączony jest przez media między innymi z powrotem do ekipy z Paryża

Adrien Rabiot: Powrót do PSG nie jest priorytetem

Adrien Rabiot jest jednym z kluczowych graczy Juventusu w tej kampanii. 42-krotny reprezentant Francji wystąpił w tym sezonie w 24 meczach, notując w nich cztery trafienia i trzy asysty. Tymczasem niejasna jest przyszłość piłkarza, który wyraził komentarz na temat ewentualnego powrotu do Paris Saint-Germain.

– To prawda, że ​​odkąd odszedłem do Juve, myślę, że każdego lata ludzie kojarzą moje nazwisko z PSG. Z jednej strony jest to bardzo pochlebne. Tego typu ruch jest jednak skomplikowany, wiedząc, jak to może się odbywać – mówił Rabiot cytowany przez RMC Sport.

– Wiadomo, że w piłce nożnej nigdy nie mów nigdy. W każdym razie tego typu rozwiązanie nie będzie dla mnie priorytetem – dodał zawodnik.

28-latek bronił barw PSG w latach 2009-2013. To właśnie z ekipy z Parc des Princes piłkarz dołączył do Juve na zasadzie wolnego transferu latem 2019 roku.

