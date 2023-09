Rudi Garcia może stracić pracę w Napoli po zaledwie kilku kolejkach Serie A. Pod jego wodzą drużyna nie prezentuje się najlepiej, przez co Aurelio De Laurentiis poważnie rozważa zmianę trenera. Głównym kandydatem jest Igor Tudor.

Rudi Garcia zastąpił Luciano Spallettiego na stanowisku trenera Napoli

Francuz zaliczył rozczarowujący początek sezonu

Aurelio De Laurentiis poważnie rozważa zmianę szkoleniowca

Zmiana trenera w Napoli. Tudor zastąpi Garcię?

Rudi Garcia przed sezonem 2023/2024 zastąpił Luciano Spallettiego na stanowisku trenera Napoli. Francuz od początku ma trudne zadanie, bo w poprzednim sezonie Azzurri sięgnęli po historyczne scudetto.

Do tej pory Garcia nie radzi sobie najlepiej. Strata w Serie A do liderującego Interu osiągnęła już siedem punktów, co znacznie utrudnia walkę mistrzów Włoch o obronę tytułu.

Jak informuje La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis zaczyna się bardzo niecierpliwić. Ponoć właściciel klubu szykuje natychmiastowe decyzje. Na stanowisku trenera Rudiego Garcię ma zastąpić Igor Tudor, były szkoleniowiec Olympique Marsylia i Hellasu Verona.