fot. Imago / Gabriele Maricchiolo Na zdjęciu: Aurelio De Laurentiis

Piłka nożna zmienia się praktycznie każdego dnia

Ostatnio ciekawej wypowiedzi udzielił Aurelio De Laurentiis cytowany przez dziennikarza Nicolo Schirę

Włoch przekonywał, że dzisiejszy futbol nie funkcjonuje na zdrowych zasadach

Aurelio De Laurentiis o dzisiejszej piłce nożnej

SSC Napoli aktualnie plasuje się na dziewiątym miejscu w tabeli ligi włoskiej. Partenopei legitymują się bilansem 40 punktów. Sternik aktualnych mistrzów Włoch pozwolił sobie natomiast na wypowiedź w mocnym tonie na temat współczesnej piłki nożnej.

– Piłka nożna jest chora. Dlaczego tak mówię? Ponieważ ekonomia futbolu jest chora. Ponieważ ligi i drużyny nie mogą ze sobą konkurować finansowo. Dlatego ligi nie są wystarczająco produktywne – mówił Aurelio De Laurentiis cytowany przez dziennikarza Nicolo Schirę na X.

– Za każdym razem UEFA mówi: “OK, teraz przeznaczamy 2,4 miliarda euro na Ligę Mistrzów, ponad 500 milionów euro na Ligę Europy i ponad 238 milionów euro na Ligę Konferencji”. Jeśli jednak wszystkie zespoły nadal są zadłużone, oznacza to, że ta kwota nie wystarczy – kontynuował Włoch.

– Jest to zatem niezrównoważony futbol. Nie tylko jest to nie do utrzymania, ale także gramy tak wiele meczów. Ostatecznie my jako kluby piłkarskie nie przyciągamy już publiczności – powiedział prezydent Napoli.