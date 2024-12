Polski talent blisko debiutu w Milanie. Fonseca ma na niego plan

Dariusz Stalmach jest coraz bliżej awansu do seniorskiego zespołu Milanu. Według informacji portalu CalcioMercato.com Paulo Fonseca przygotowuje Polaka do debiutu w Serie A.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Dariusz Stalmach może wkrótce zadebiutować w Milanie

AC Milan dwa lata temu podczas letniego okna transferowego postanowił sprowadzić do klubowej akademii utalentowanego pomocnika. Juniorski zespół Rossoneri zasilił Dariusz Stalmach, za którego Górnik Zabrze otrzymał 700 tysięcy euro. Polak do tej pory głównie grywał w rozgrywkach Primavery, Serie C, a także w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Niebawem jego sytuacja ma się znacząco zmienić.

Jak można się dowiedzieć z portalu CalcioMercato.com notowania Stalmacha w Milanie idą coraz wyżej. Postawą pomocnika zachwycony jest Paulo Fonseca, który rozważa włączenie 19-latka do pierwszego zespołu. Co więcej, portugalski trener ma przygotowywać zawodnika do debiutu w seniorskiej drużynie, gdyż wierzy, że dysponuje on odpowiednimi predyspozycjami.

Daniele Longo, którego cytuje portal TVP Sport, twierdzi, że Stalmach porównywany jest w Mediolanie do byłej gwiazdy klubu Sandro Tonalego. Jeśli powyższe informacje o ewentualnym debiucie wychowanka Górnika Zabrze w Milanie okażą się prawdą, to Stalmach będzie drugim po Krzysztofie Piątku polskim piłkarzem, który zagra w barwach Rossonerich.

W tym sezonie Dariusz Stalmach ma już na swoim koncie 19 meczów na poziomie juniorskim. Środkowy pomocnik zdobył w nich dwie bramki i zanotował trzy asysty. Jego umowa z Milanem według portalu Transfermarkt obowiązuje do czerwca 2025 roku.