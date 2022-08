PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Nowy sezon Serie A już się rozpoczął. Już w pierwszej kolejce mieliśmy gola Piotra Zielińskiego i występy innych Polaków. Jak może wyglądać sezon w ich wykonaniu? Kto będzie wychodził często w pierwszej jedenastce swojego zespołu, a kto może mieć problemy? Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports w swoim najnowszym tekście na Seriea.pl analizują sytuację biało-czerwonych.

Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński to największe polskie gwiazdy, jakie w tym sezonie będą grały na boiskach Serie A

Aż 19 polskich piłkarzy znajduje się w składach klubów Serie A, ale tylko niektórzy mogą liczyć na regularną grę

Bartłomiej Drągowski odszedł do Spezii, aby się odbudować, pomóc klubowi, a potem móc przenieść się do mocniejszej drużyny

Polacy kochają Serie A, liga włoska lubi Polaków

Polscy piłkarze są chętnie sprowadzani do Włoch. Dla tamtejszych klubów to zwykle niewielkie i mało ryzykowne inwestycje. Z kolei dla naszych rodaków gra na Półwyspie Apenińskim to korzyści sportowe, ale także wygodne i przyjemne życie. Świetna kuchnia, dobry klimat, piękne miejca. Polacy często i nieprzypadkowo wybierają Włochy.

W obecnym sezonie nie będziemy mieli napastników na miarę tych z najlepszych lat Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka, więc gole Polaków także będą raczej od święta. To nie znaczy, że nie będziemy mieli emocji z udziałem naszych piłkarzy. Wielu z nich walczy o lepszą przyszłość dla siebie. Bartłomiej Drągowski chce się odbudować w Spezii, a potem odejść do mocniejszego klubu. Jego aktualny pracodawca ma z nim taki układ. Paweł Dawidowicz i Jakub Kiwior już byli na radarach mocniejszych klubów, ale na razie muszą poczekać na coś większego.

Ciekawa jest sytuacja Piotra Zielińskiego. Jest to piłkarz, który stracił miejsce w podstawowym składzie w drugiej połowie poprzedniego sezonu, ale obecny zaczął od gola i świetnej gry przeciwko Hellasowi Werona. Luciano Spalletti chwalił Polaka po tym spotkaniu, co może zwiastować, że wróci do łask trenera Napoli i będzie znowu kluczowym zawodnikiem tego zespołu.

Cały obszerny tekst Piotra Dumanowskiego i Dominika Guziaka pt. “Co czeka Polaków w tym sezonie we Włoszech?” przeczytasz na Seriea.pl.

Piotr Dumanowski i Dominik Guziak, Eleven Sports