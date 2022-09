fot. PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Na początku przygody z Juventusem Paul Pogba doznał poważnej kontuzji. Początkowo nie godził się na operację, ale finalnie będzie musiał się jej poddać. Oznacza to, że Francuza może ominąć wyjazd na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Katarze.

Paul Pogba zamienił tego lata Manchester United na Juventus

Na początku przygody z klubem z Turynu uszkodził łąkotkę boczną w prawym kolanie

Francuz będzie musiał poddać się operacji, która może go wykluczyć z gry na mundialu

Złe informacje dla Pogby i reprezentacji Francji

Przygoda Paula Pogby z Manchesterem United nie przebiegła tak, jak można się było tego spodziewać. Francuski pomocnik potrafił pokazywać swoje ogromne umiejętności, jednak robił to zbyt rzadko, przez co często znajdował się w ogniu krytyki angielskich kibiców. Wraz z końcem czerwca wygasł jego kontrakt z ekipą “Czerwonych Diabłów”, w związku z czym zdecydował się on na zmianę otoczenia.

Pogba wrócił do miejsca, gdzie czuł się najlepiej. Powrót zawodnika o takiej klasie do Juventusu traktowany był jako hit letniego okienka, choć takie głosy pojawiły się nieco zbyt wcześniej. Francuz szybko doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła jego grę na początku sezonu. Badania wykazały uszkodzenie łąkotki bocznej w prawym kolanie, a włodarze “Starej Damy” wnioskowali o przeprowadzenie operacji.

Na takie rozwiązanie nie godził się sam zawodnik, który stwierdził, że spróbuje wyleczyć się zachowawczo. Priorytetem był dla niego powrót do gry jeszcze przed tegorocznymi Mistrzostwami Świata w Katarze. Rehabilitacja nie przebiega jednak po jego myśli, zatem wspólnie z lekarzami zdecydował, że podda się operacji.

Zdaniem Sky Sport Italia, po przeprowadzeniu zabiegu Pogba będzie musiał pauzować przez minimum sześć tygodni. To dosyć optymistyczny scenariusz, bowiem bardziej prawdopodobne jest, że jego powrót na boisku potrwa nieco dłużej. Stawia to pod znakiem zapytania kwestię jego wyjazdu na mundial, który zainauguruje już 20 listopada.

