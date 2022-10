fot. PressFocus Na zdjęciu: AS Roma

Podsumowanie sobotnich meczów 8. kolejki Serie A. Napoli ograło Torino i umocniło się na fotelu lidera Serie A, zaś AS Roma pokonała na wyjeździe Inter Mediolan w hicie włoskiej ekstraklasy. Wieczorem Milan wyszarpał zwycięstwo z Empoli.

Napoli wygrało z Torino 3-1. Asystę przy trafienia Kwaracchelii zaliczył Piotr Zieliński

AS Roma odwróciła losy spotkania i pokonała Inter Mediolan 2-1

Na zakończenie sobotnich zmagań Milan ograł Empoli 3-1. Trzy z czterech bramek padły w doliczonym czasie gry

Pokaz siły Napoli

Napoli fantastycznie zaczęło sobotnie starcie z Torino. Na prowadzenie w szóstej minucie lidera Serie A wyprowadził Andre Zambo Anguissa, który kilka minut później świętował swoje drugie trafienie. W 37. minucie bramkę strzelił Kwicza Kwaracchelia. Asystę przy trafieniu Gruzina zaliczył Piotr Zieliński. Tuż przed przerwą goście odpowiedzieli jednym golem, który padł łupem Antonio Sanabrii.

Po zmianie stron bramek już nie oglądaliśmy. Z dobrej strony pokazał się Alex Meret, który kilkukrotnie uratował swój zespół. Napoli zdobyło trzy punkty i umocniło się na pozycji lidera Serie A.

Jose Mourinho triumfuje na San Siro

Hitem 8. kolejki Serie A niewątpliwie było starcie Interu Mediolan z AS Romą. Przede wszystkim z uwagi na osobę Jose Mourinho, który mierzył się ze swoim byłym zespołem. Jako pierwsi bramkę zdobyli “Nerrazzuri”. Kilka minut później do wyrównania doprowadził Paulo Dybala, który strzałem z woleja pokonał Samira Handanovicia.

Rzymianie byli tego dnia niezwykle skuteczni. To Inter prowadził grę i stwarzał więcej sytuacji, ale do konkretów ponownie doszli goście. W 75. minucie Chris Smalling uderzeniem głową wpakował piłkę do siatki i zapewnił Romie zwycięstwo.

Thriller w meczu Milanu

Pierwsza połowa meczu Empoli z Milanem nie zwiastowała tego, co działo się w samej końcówce. Pierwsze trafienie padło dopiero w 79. minucie i było dopiero początkiem emocji. W doliczonym czasie gry na 1-1 bezpośredni z rzutu wolnego trafił Nedim Bajrami. Chwilę później drugą bramkę dla mistrzów Włoch strzelił Fode Ballo-Toure, a wynik spotkania na 3-1 ustalił Rafael Leao. Trzy z czterech bramek padły w doliczonym czasie gry.

Wyniki 8. kolejki Serie A

Napoli – Torino 3:1 (3:1)

6′, 12′ Anguissa, 37′ Kwaracchelia – 44′ Sanabria

Inter – AS Roma 1:2 (1:1)

30′ Dimarco – 39′ Dybala, 75′ Smalling

Empoli – Milan 1:3 (0:0)

90′ Bajrami – 79′ Rebić, 90′ Ballo-Toure, 90′ Leao