Piotr Dumanowski i Dominik Guziak wracają na YouTube z Goal.pl!

Goal.pl Na zdjęciu: Calcio Cast w Goal.pl

Komentatorzy Eleven Sports Piotr Dumanowski i Dominik Guziak znowu będą na YouTube. Znani i lubiani eksperci od ligi włoskiej co wtorek będą nadawać w programie Calcio Cast na kanale Goal.pl. Już dziś serdecznie zapraszamy na Q&A w przyszłym tygodniu.

Piotr Dumanowski i Dominik Guziak współpracują z Goal.pl od wielu miesięcy. Komentatorzy Eleven Sports w trakcie ostatnich sezonów Serie A co tydzień publikowali swoje teksty na Seriea.pl. Nie zmieni się to również w nadchodzącej kampanii. Uznani eksperci znowu będą pisać co tydzień o najważniejszych sprawach w lidze włoskiej. Owocna współpraca zostanie jednak znacznie rozszerzona. Piotr Dumanowski i Dominik Guziak, którzy w przeszłości prowadzili program Calcio Truck, wracają na YouTube. Od sierpnia co wtorek poprowadzą Calcio Cast na kanale Goal.pl.

– Goal.pl rośnie w siłę. Mamy zgrany zespół, który zasilają dziennikarze uznani w polskim środowisku piłkarskim. Współpracujemy z komentatorami dużych sportowych stacji telewizyjnych, z jednym z najlepszych newsmanów piłkarskich, z dziennikarzami znanymi ze świetnych tekstów, felietonów i reportaży. Stale poprawiamy nasze wyniki, jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalną marką na krajowym rynku i chcemy ciągle się rozwijać. W tym roku do naszego zespołu dołączyli Leszek Milewski i Jakub Olkiewicz, a współpracę z nami podjęli między innymi: Kamil Kania, Marcin Ryszka, Żelisław Żyżyński i Janekx89. Cieszę się, że Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports także zdecydowali się reanimować swój format wideo o lidze włoskiej na naszym kanale. Liczę na długą i udaną współpracę – powiedział Wojciech Demusiak, redaktor naczelny Goal.pl.