Stefano Pioli zabrał głos przed meczem Atalanta – Milan. Trener mediolańczyków spodziewa się jakościowego i wyrównanego spotkania.

Stefano Pioli pojawił się na konferencji prasowej przed spotkaniem Atalanta – Milan

Włoski trener podzielił się spostrzeżeniami na temat swojego zespołu

Nie zabrakło również pochwał ze strony szkoleniowca mediolańczyków w stroną najbliższego rywala

Pioli chwali Atalantę

Milan w ostatnim czasie nie miał łatwo. Wygrał bowiem tylko dwa na pięć poprzednich meczów. W Lidze Mistrzów dwukrotnie skończył bez punktów i oddalił się od awansu do fazy pucharowej tych rozgrywek. Mediolańczycy nie tracą jednak wiary w siebie, o czym przekonuje Stefano Pioli.

– Mieliśmy dość dni, aby się zregenerować. Graliśmy często, ale to samo dotyczy naszych rywali. Rozegrane mecze kosztowały nas dużo energii, ale też wiele nam dały pod kątem wiary w siebie. Postaramy się rozegrać ten mecz możliwie jak najlepiej – przyznał opiekun Milanu.

– W ostatnich latach Atalanta zwykle nie miała w pierwszym meczach swojego normalnego rytmu, ale potem wchodziła na wysokie obroty. Obejrzałem uważnie ich mecz z Interem, grali widowiskowo. To silna drużyna pod każdym względem – technicznie, taktycznie, fizycznie – przekazał Stefano Pioli.

– Spodziewam się zdeterminowanej i kompletnej Atalanty. Mają zawodników, którzy potrafią wykonać decydujące zagranie w każdej chwili. My też mamy podobne cechy. To będzie mecz na miarę Ligi Mistrzów. Spodziewam się spotkania cios za cios, w którym będzie dużo jakości – dodał włoski trener, który został zapytany o nastawienie na pojedynek z Atalantą.

– To zależy od sytuacji. Im więcej jakości ma rywal, tym bardziej ryzykowne jest dopuszczanie go w pobliże pola karnego. Musimy wychodzić do pressingu w odpowiednim tempie, nie lubimy się bronić blisko własnej bramki, więc postaramy się prowadzić grę w tym meczu – odpowiedział Pioli.

