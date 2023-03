Pioli o niespodziewanym wyniku: To stracona szansa

Zmagania 26. kolejki Serie A zamykał mecz AC Milan - Salernitana. Na San Siro padł niespodziewany remis. Co po ostatnim gwizdku powiedział Stefano Pioli, opiekun gospodarzy?

PressFocus Na zdjęciu: Stefano Pioli (AC Milan - US Salernitana 1919)

AC Milan zremisował z Salernitaną

Na bramkę Oliviera Giroud odpowiedział Boulaye Dia

Jak mecz ocenił Stefano Pioli?

Pioli jest pewny: Nie zrobiliśmy wystarczająco dużo

26. kolejkę Serie A zamykało starcie AC Milan – Salernitana. Wynik spotkania w pierwszej minucie doliczonego czasu gry otworzył Olivier Giroud, natomiast 16 minut po zmianie stron do wyrównania doprowadził Boulaye Dia. Co o zakończonym pojedynku powiedział Stefano Pioli, trener Rossonerich?

– Nie myśleliśmy, że po golu praca została wykonana. W pierwszej połowie chcieliśmy być bardziej niebezpieczni, ale Salernitana stworzyła nam problemy. Zespół, który obejmuje prowadzenie, musi zrobić więcej, aby wygrać mecz. To stracona szansa, nie ma sensu tego ukrywać.

– Musimy się rozwijać. Jeśli chcemy być świetnym zespołem, musimy nauczyć się stawiać czoła wszystkim rywalom w taki sam sposób, jak w Lidze Mistrzów. Musimy się poprawić, wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale ciągle musimy się rozwijać.

– To, co było pozytywne, to pragnienie zwycięstwa. Powtarzam jednak, że jesteśmy rozczarowani, bo stać nas na znacznie więcej. Po objęciu prowadzenia powinniśmy, a właściwie musieliśmy spisać się lepiej. Mogliśmy spisać się lepiej także wtedy, gdy straciliśmy bramkę.

