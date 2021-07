Cristiano Ronaldo ma rok do końca umowy z Juventusem. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Portugalczyka sugerują, że zawodnik prowadzi rozmowy ze sternikami Starej Damy w sprawie nowego kontraktu.

Cristiano Ronado wciąż nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości

La Gazzetta dello Sport sugeruje, że Portugalczyk może parafować nowy kontrakt

Zawodnik trafił do Juve w 2018 roku, wiążąc swoją przyszłość z klubem z Turynu do 2022 roku

Ronaldo podjął decyzję, która nie ucieszy kibiców Man Utd?

Cristiano Ronaldo ma umowę ważną z klubem z Turynu do końca czerwca 2022 roku. Taki stan rzeczy oznacza, że w momencie, gdyby piłkarz nie doszedł do porozumienia ze sternikami włoskiej ekipy w sprawie swojej przyszłości, to Juventus tego lata będzie miał jedną z ostatnich szans na zarobienie konkretnej sumy na transferze piłkarza. Włoski klub nie chciałby rozstać się z piłkarzem na zasadzie wolnego transferu.

Wiadomo nie od dzisiaj, że takie kluby jak Manchester United, czy Paris Saint-Germain wyczekują wieści na temat decyzji Ronaldo. Sternicy Czerwonych Diabłów mieli już nawet nawiązać kontakt z piłkarzem, chcąc rozeznać się w sprawie ewentualnego transferu.

Na dzisiaj władze Man Utd priorytetowo traktują jednak tematy transferu dotyczące Jadona Sancho i Raphaela Varane’a. Pierwszy ma wzmocnić ofensywną angielskiej ekipy, a drugi blok obronny.

Tymczasem La Gazzetta dello Sport twierdzi, że mało prawdopodobny jest scenariusz związany, z tym że reprezentant Portugalii zmieni barwy klubowe. Agent zawodnika Jorge Mendes ma prowadzić rozmowy z władzami Juve na temat nowego kontraktu dla swojego klienta.

Ronaldo w ostatniej kampanii wystąpił w 44 spotkaniach, w których zdobył 36 bramek.

