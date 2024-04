PA Images / Alamy Na zdjęciu: Julen Lopetegui

Lopetegui głównym kandydatem na nowego trenera Milanu

AC Milan rozważa różne opcje na stanowisko nowego trenera w związku z przewidywanym zwolnieniem Stefano Piolego po serii niepowodzeń. Wśród rozpatrywanych kandydatów znalazł się Julen Lopetegui, były trener Sevilli oraz reprezentacji Hiszpanii, który obecnie pozostaje bez klubu po krótkiej przygodzie z Wolverhampton Wanderers.

Według La Gazzetty dello Sport, Milan wykazuje duże zainteresowanie Lopeteguim, a kontakt z jego otoczeniem został nawiązany w ciągu ostatnich kilku dni. Z drugiej strony, MilanPress twierdzi, że to agent szkoleniowca, Jorge Mendes, stara się promować swojego klienta wśród dyrektorów Milanu, co sugeruje, że inicjatywa może pochodzić bardziej od agenta niż od samego klubu.

Lopetegui, który ma doświadczenie zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym, jest uważany za trenera z dużym potencjałem, który byłby w stanie przebudować zespół.

Do grona potencjalnych następców Piolego należą także Paulo Fonseca, Sergio Conceicao, Christophe Galtier, Marcelo Gallardo i Mark van Bommel, co pokazuje, jak szerokie jest spektrum rozważanych opcji. Decyzja w sprawie nowego trenera będzie kluczowa dla przyszłości Milanu, zarówno w kontekście aspiracji do scudetto, jak i odbudowy pozycji na arenie międzynarodowej.

