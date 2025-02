Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori oraz Lautaro Martinez

Nicola Zalewski debiutuje, a Inter remisuje z Milanem

W niedzielnym hicie Serie A obejrzeliśmy starcie derbowe, w którym AC Milan przed własną publicznością podejmował Inter Mediolan. Rossoneri przystępowali do tej rywalizacji po sensacyjnej porażce w Lidze Mistrzów z Dinamem Zagrzeb (2:1). Podopieczni Simone Inzaghiego natomiast w środku tygodnia pokonali AS Monaco (3:0). Oczy polskich kibiców były zwrócone na San Siro, bowiem w zespole mistrzów Włoch mamy dwóch Polaków – Piotra Zielińskiego oraz Nicolę Zalewskiego, który dzień wcześniej dołączył do drużyny z AS Romy.

Derby Mediolanu od pierwszej minuty stały na wysokim poziomie. Zarówno AC Milan jak i Inter przeprowadzali bardzo ciekawe akcje. Jednak to piłkarze Sergio Conceicao schodzili na przerwę na prowadzeniu. Tuż przed zejściem na przerwę na listę strzelców wpisał się Tijjani Reijnders, który zamienił na gola znakomitą indywidualną akcję Theo Hernandeza.

W drugiej połowie do głosu doszli już w zasadzie wyłącznie zawodnicy Interu Mediolan. Nerazzurri tego dnia mieli olbrzymiego pecha, bowiem aż trzykrotnie trafiali w obramowanie bramki. W 63. minucie na boisku pojawił się z ławki Piotr Zieliński, a kilkanaście minut później wszedł Nicola Zalewski, który zaledwie dzień wcześniej trafił do mistrzów Włoch z AS Romy. Młodszy z Polaków nie mógł sobie wymarzyć lepszego debiutu. 23-latek bowiem w doliczony czasie gry zaliczył asystę przy trafieniu Stefana de Vrija. Ostatecznie zatem rywalizacja na San Siro zakończyła się podziałem punktów.

AC Milan już w środę zagra z AS Romą w Pucharze Włoch. Inter Mediolan natomiast w przyszłym tygodniu rozegra zaległy mecz w lidze z Fiorentiną.

AC Milan – Inter Mediolan 1:1

Reijnders (45′) – de Vrij (90+3′)