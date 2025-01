Napoli w sobotę wieczorem zmierzy się z Juventusem w hicie 22. kolejki Serie A. Podopieczni Antonio Conte mają na swoim koncie sześć zwycięstw z rzędu. Z kolei Stara Dama ma skłonność do remisów, jak ostatnio z Club Brugge w Lidze Mistrzów.

Romelu Lukaku

Wyścig po Scudetto, w którym Napoli przewodzi stawce

Napoli ku zaskoczeniu wielu ekspertów od początku sezonu znajduje się w czubie tabeli Serie A, walcząc o zdobycie Scudetto. Antonio Conte bardzo szybko naprawił wszystkie elementy, które nie działały w poprzedniej kampanii. Obecnie jego zespół wymienia się w gronie faworytów do mistrzostwa, ponieważ jako jedyni z czołówki we Włoszech nie grają w europejskich pucharach.

Na ten moment idą łeb w łeb z Interem Mediolan, mając przewagę trzech punktów. Ewentualne zwycięstwo z Juventusem byłoby dla Partenopei pokazem siły i zgłoszeniem ostatecznych aspiracji do końcowego triumfu w lidze. Natomiast w drugiej części sezonu będą musieli poradzić sobie bez największej gwiazdy. Khvicha Kvaratskhelia odszedł niedawno do Paris Saint-Germain. Hit 22. kolejki Serie A z Juventusem będzie dla nich kolejnym wyzwaniem bez pomocy dotychczasowego lidera zespołu.

Remis dla Juventusu będzie cenną zdobyczą

Nie jest to najłatwiejszy sezon dla kibiców Juventusu. Zatrudnienie nowego trenera i powrót do Ligi Mistrzów miał zwiastować nowy początek w Turynie. Jednak dotychczasowa praca Thiago Motty pozostawia wiele do życzenia. Pod wodzą byłego piłkarza Stara Dama rozdaje punkty na lewo i prawo, regularnie kończąc mecz podziałem punktów. W tym sezonie licząc łącznie europejskie puchary i ligę Juventus remisował aż 16 razy w 30 meczach.

Mimo skłonności do gubienia ważnych punktów remis w starciu z Napoli będzie uznany za sukces. Stara Dama nie zachwyca formą, a neapolitańczycy kontynuują serię sześciu zwycięstw z rzędu. Każda zdobycz punktowa w starciu z pretendentem do tytułu może okazać się kluczowa na koniec sezonu dla układu tabeli.

Mecze drużyny SSC Napoli Atalanta (0.86 xG) 2 SSC Napoli (0.54 xG) 3 SSC Napoli (0.93 xG) 2 Hellas Werona (0.33 xG) 0 Fiorentina (0.79 xG) 0 SSC Napoli (1.58 xG) 3 SSC Napoli (2.28 xG) 1 Venezia (0.17 xG) 0 Genoa (1.19 xG) 1 SSC Napoli (1.08 xG) 2 Mecze drużyny Juventus FC Club Bruges (0.76 xG) 0 Juventus FC (0.51 xG) 0 Juventus FC (1.38 xG) 2 AC Milan (0.92 xG) 0 Atalanta (1.61 xG) 1 Juventus FC (1.73 xG) 1 Torino (0.63 xG) 1 Juventus FC (0.81 xG) 1 Juventus FC (1.43 xG) 1 AC Milan (1.92 xG) 2

Tylko dwie porażki Napoli u siebie, problemy Juventusu na wyjazdach

Antonio Conte sprawił, że Napoli gra wysokim poziomie w meczach przed własną publicznością. Z dotychczasowym dziesięciu spotkań Partenopei wygrali aż osiem z nich, ponosząc przy tym tylko dwie porażki. Z kolei Juventus ma trudności z grą w delegacjach, gdyż w ostatnich dziesięciu meczach odnieśli zaledwie dwa zwycięstwa i osiem razy zakończyli mecz podziałem punktów.

Napoli – Juventus: przewidywane składy

SSC Napoli Antonio Conte Juventus FC Thiago Motta SSC Napoli Antonio Conte 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Juventus FC Thiago Motta Rezerwowi 6 Billy Gilmour 14 Nikita Contini 15 Philip Billing 16 Rafa Marin 18 Giovanni Pablo Simeone 26 Cyril Ngonge 29 Luis Hasa 30 Pasquale Mazzocchi 37 Leonardo Spinazzola 81 Giacomo Raspadori 96 Simone Scuffet 1 Matia Perin 7 Chico Conceição 11 Nicolas Gonzalez 17 Vasilije Adzic 20 Randal Kolo Muani 21 Nicolo Fagioli 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 26 Douglas Luiz 37 Nicolo Savona 40 Jonas Rouhi

Napoli – Juventus: kontuzje i zawieszenia

W kadrze meczowej Napoli zabraknie dwóch ważnych zawodników. Po pierwsze ze względu na kontuzję nie zagra Alessandro Buongiorno. Natomiast ze względu na nadmiar żółtych kartek zawieszony w meczu z Juventusem będzie Amir Rrahmani.

Thiago Motta w meczu z liderem Serie A nie będzie mógł skorzystać z trzech piłkarzy, którzy od dawna są na liście kontuzjowanych. Z oczywistych względów do Neapolu nie polecieli Arek Milik, Bremer i Juan Cabal.

Faworyt jest jeden, ale Juventus nie podda się bez walki

Według bukmachera STS większe szanse na zwycięstwo ma oczywiście Napoli. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.15. Zdecydowanie mniejsze szanse analitycy dają drużynie Juventusu, którego wygraną można dodać do kuponu z kursem 3.70.

