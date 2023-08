Giacomo Raspadori przedłużył swój kontrakt z Napoli do 2028 roku. Na początku lipca mistrzowie Włoch wykupili go z Sassuolo za kwotę 26 milionów euro.

fot. Imago/Antonio Balasco Na zdjęciu: Giacomo Raspadori

Giacomo Raspadori przedłużył swoją umowę z Napoli

Nowy kontrakt ma obowiązywać do połowy 2028 roku

Na początku lipca został wykupiony przez mistrza Włoch za 26 milionów euro

Reprezentant Włoch na dłużej w Neapolu

Do Neapolu Giacomo Raspadori w 2022 roku trafił w ramach wypożyczenia. Po udanym sezonie klub wykupił go z Sassuolo za kwotę 26 milionów euro. Z reprezentantem Włoch wiązane są spore nadzieje, co pokazuje decyzja w sprawie nowego kontraktu. We wtorek mistrzowie kraju poinformowali, że Raspadori przedłużył swoją umowę do 30 czerwca 2028 roku.

🤝 Giacomo Raspadori in azzurro fino al 2028.



💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/prvhTiFpcN — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 1, 2023

Na początku lipca Raspadori dołączył do Napoli na stałe. W sezonie 2022/2023 był głównie rezerwowym Victora Osimhena, choć niekiedy występował także u jego boku. Łącznie zgromadził 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zanotował sześć trafień oraz pięć asyst.

Zobacz również: Klopp oczekuje reakcji w związku z transferami do Arabii Saudyjskiej. “UEFA oraz FIFA muszą znaleźć rozwiązanie”