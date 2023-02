fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot ma kontrakt ważny z Juventusem tylko do końca sezonu. Jeszcze niedawno pojawiały się głosy związane z tym, że Francuz latem pożegna się z klubem z Turynu. Tymczasem najnowsze spekulacje sugerują, że władze Starej Damy chcą jednak zatrzymać piłkarza.

Adrien Rabiot niewykluczone, że po sezonie nie zmieni barw klubowych

Francuz ma kontrakt z Juventusem do końca sezonu

CalcioMercato.com twierdzi, że klub z Turynu rozważa przedłużenie kontraktu z piłkarzem

Rabiot na dłużej w Juve?

Adrien Rabiot trafił do Juventusu w 2019 roku. Piłkarz trafił do ekipy z Allianz Stadium na zasadzie wolnego transferu z PSG. Mimo że rynkowa wartość zawodnika wynosiła wówczas 35 milionów euro, to klub z Turynu zyskał go za darmo, nie licząc prowizji dla agenta, czy premii za podpisanie umowy przez piłkarza.

Najnowsze wieści CalcioMercato.com sugerują, że sternicy Juve są gotowi kontynuować współpracę zawodnikiem, oferując mi identyczne zarobki, czyli na poziomie siedmiu milionów euro rocznie. Sam zainteresowany oczekuje natomiast 10 milionów euro. Dzisiaj takie sumy może piłkarz otrzymać praktycznie w Premier League.

Godne uwagi jest jednak to, że Manchester United, który był zainteresowany pozyskaniem zawodnika, ostatecznie nie był gotowy na spełnienie żądań piłkarza. To pozwala przypuszczać, że nawet kluby z ligi angielskiej niechętnie podchodzi do tematu oferowania kroci na pensje piłkarzy.

W tej kampanii Rabiot wystąpił łącznie w 25 spotkaniach, w których zdobył sześć bramek. Na koncie Francuza są też dwie asysty. Okazję na poprawę tego bilansu piłkarz będzie miał w niedzielę, gdy jego zespół zmierzy się ze Spezią Calcio.

Czytaj więcej: Były napastnik Juventusu i Tottenhamu zakończył karierę