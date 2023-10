Jose Mourinho to trener AS Romy, który ostatnio może mieć nieco więcej pewności siebie. Stołeczna ekipa może pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami, co jest ciekawą odmianą po słabszym starcie sezonu. Portugalczyk pozwolił sobie na filozoficzną wypowiedź na temat zwycięstw i porażek.