Thiago Motta jest gotowy, aby rozpocząć nową erę w Juventusie po kilku trudnych latach klubu z Turynu. Szkoleniowiec ma przed sobą wiele priorytetów do zrealizowania, aby przywrócić Bianconerich na szczyt włoskiej piłki.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus postawił ważne cele przed Thiago Mottą

Thiago Motta zabłysnął podczas swojego dwuletniego pobytu w Bologni, przekształcając zespół w czołowy team Serie A i prowadząc go do historycznego awansu do Ligi Mistrzów. Jego sukcesy w roli trenera sprawiły, że stał się naturalnym wyborem na nowego szkoleniowca Juventusu. Bianconeri poszukiwali trenera, pod wodzą którego zespół wreszcie zacznie grać przyjemnie dla oka, czego nie potrafił zrealizować Massimiliano Allegri.

Motta podpisał trzyletni kontrakt z Juventusem i jest teraz gotowy, aby rozpocząć nową erę w klubie. Jego głównym priorytetem jest letnie okno transferowe. Szkoleniowiec będzie ściśle współpracować z dyrektorem sportowym Cristiano Giuntolim, aby odświeżyć skład. Zawodnicy tacy jak Michele Di Gregorio z Monzy, Teun Koopmeiners z Atalanty i Riccardo Calafiori z Bologni mogą odegrać kluczowe role w jego nowej drużynie, która ma się skoncentrować na ofensywnym systemie 4-3-3.

Drugim priorytetem jest budowanie nowej tożsamości klubu. Juventus zyskał bolesną reputację za przeciętność, defensywną grę i brak pomysłów na przyszłość. Thiago Motta musi zmierzyć się z tymi wyzwaniami, aby znaleźć zwycięską formułę w Turynie. Motta będzie również musiał znaleźć wspólny język z kibicami, których nastrój jest daleki od optymizmu. Brak pasji i radości na trybunach Allianz Stadium, spowodowany negatywną grą, musi zostać zmieniony po jego przybyciu.

Trener będzie musiał znaleźć wspólny język z gwiazdami. Chociaż przyszłość Federico Chiesy jest niepewna, Dusan Vlahović ma zostać liderem zespołu, a Motta będzie musiał wydobyć wszystko, co najlepsze ze swoich kluczowych graczy. Właśnie to zarzucano Allegriemu, że ci najwięksi w Juventusie nie grają na miarę swoich możliwości.

Ostatecznie, Thiago Motta musi udowodnić swój status zwycięzcy, a zdobycie trofeum w debiutanckim sezonie byłoby ogromnym impulsem dla jego dalszej kariery w Turynie.