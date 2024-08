Motta podejmuje ogromne ryzyko w Juventusie

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus na czele Serie A po dwóch kolejkach

Juventus jest jedyną drużyną po dwóch kolejkach Serie A, która może pochwalić się perfekcyjnym bilansem – nie tylko pod względem punktów, ale również zdobytych i straconych bramek. Bianconeri zaczęli sezon od wygranej 3:0 nad Como, a następnie powtórzyli ten wynik z Hellasem Werona. Do zwycięstwa przyczyniły się dwie bramki Dusana Vlahovica oraz gol zdobyty przez 21-letniego Nicolo Savonę.

Pierwszy gol w meczu był kwintesencją stylu gry preferowanego przez Thiago Mottę. Manuel Locatelli odzyskał piłkę w środku pola, a Kenan Yildiz natychmiast zagrał ją w środek do Vlahovica.

– Właśnie tutaj widać nastawienie zespołu. Presowanie przeciwników oznacza podejmowanie ryzyka, ponieważ otwierasz przestrzenie, ale ostatecznie warto podejmować to ryzyko, ponieważ możesz odzyskać piłkę wysoko na boisku i od razu zmierzać w stronę bramki – powiedział Thiago Motta w rozmowie z DAZN.

Thiago Motta doskonale radzi sobie z wprowadzaniem młodych graczy z drużyny NextGen do pierwszego składu. Samuel Mbangula zdobył bramkę w swoim debiucie w zeszłym tygodniu, a Savona powtórzył ten wyczyn w poniedziałek. – To są chłopcy z wielkim talentem i jakością. Ja i sztab pomagamy im wejść do zespołu i osiągnąć najlepszą formę, aby mogli wykonywać swoją pracę na boisku, ale ostatecznie to oni są protagonistami. Kiedy potrafią grać w ten sposób, widać różnicę – podkreślił szkoleniowiec Juve.

– Czytanie gry jest bardzo ważne. Werona na początku czekała na nas i próbowała wykorzystać nasze małe błędy, aby wyprowadzić kontratak. Kiedy zaczęli wywierać na nas większą presję, musieliśmy ryzykować i znaleźliśmy sposób, by grać prostopadłe piłki przez Kenana, Mbangulę i Savonę, co pokazuje to nastawienie – dodał Motta.

