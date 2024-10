Milan zdecydował ws. San Siro. Priorytetowy wybór

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: AC Milan - San Siro, Paolo Scaroni

Milan opuści San Siro?

Giganci Serie A od dłuższego czasu stoją na rozdrożu. Zarówno Milan, jak i Inter nadal nie są pewne swojej przyszłości. Jednak coraz więcej wskazuje na to, że oba kluby z Mediolanu zamierzają postawić na scenariusz, który zakłada pożegnanie z San Siro (Giuseppe Meazza). Legendarny stadion przestał odpowiadać potrzebom Rossonerich i Nerazzurrich.

San Siro powstało w 1926 roku, a przed Mistrzostwami Świata w 1990 roku przeszło poważny remont. Od tamtego momentu obiekt zdążył “zestarzeć się” na tyle, że kolejne gruntowne prace stały się nieopłacalne. Milan i Inter są zgodne – w Mediolanie musi powstać nowy stadion. Ma on zostać wybudowany w San Donato, na obrzeżach miasta.

– To złożona kwestia, jest tunel do zbudowania, prawa do powierzchni, dopóki nie mamy pełnego obrazu, trudno jest przyjmować założenia. Projekt San Donato pozostaje w centrum naszej strategii, ale oczywiście podążamy również za hipotezą San Siro, którą wszyscy uznaliśmy za martwą jeszcze trzy miesiące temu z powodu problemu związanego z drugim pierścieniem, który został rozwiązany. Teraz możemy spojrzeć w przyszłość i spróbujemy zobaczyć, czy uda nam się rozwiązać problemy. Wtedy będziemy musieli dojść do porozumienia – stwierdził Paolo Scaroni. Chociaż pozostanie na San Siro nie jest całkowicie wykluczone, prezydent Milanu podkreślił, że San Donato to priorytet.