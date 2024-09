Milan traci pomocnika. Zastąpi go młodymi talentami z akademii

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Milan stawia na młode talenty po stracie Bennacera

Ismael Bennacer doznał urazu podczas meczu reprezentacji Algierii i będzie nieobecny przez trzy do czterech miesięcy. Okno transferowe jest już zamknięte, dlatego Milan ma ograniczone pole manewru. Zdaniem włoskich dziennikarzy Paulo Fonseca może ostatecznie dać szansę dwóm młodym zawodnikom grającym w zespole młodzieżowym.

Silvano Vos, pozyskany latem z Ajaxu, jest jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Bennacera. Jak donosi “La Gazzetta dello Sport”, 18-letni Holender zadebiutował niedawno w Serie C w zespole Milan Futuro i niewykluczone, że wkrótce zobaczymy go w pierwszej drużynie. Vos ma już za sobą imponujące występy w młodzieżowym zespole, a teraz może otrzymać szansę od Fonseki, by zaprezentować się na tle bardziej doświadczonych kolegów.

Kevin Zeroli to drugi młody talent, który może zyskać miejsce w pierwszym składzie. Zeroli to bardzo perspektywiczny piłkarz, który ma szansę zadebiutować, zwłaszcza jeśli w drużynie pojawią się kolejne problemy zdrowotne. Paulo Fonseca wyraża pełne zaufanie do swoich młodych graczy.

Milan postawił na promocję własnych talentów, takich jak Vos i Zeroli, aby radzić sobie z trudnym okresem po kontuzji Bennacera. Obaj są gotowi na wyzwanie, a ich wprowadzenie do pierwszego składu może przynieść korzyści w długoterminowej perspektywie, dając drużynie nowe możliwości na boisku.

